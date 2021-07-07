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"هنحول الرمل لذهب".. تفاصيل تجربة إنتاج وقود من "الجوجوبا" (فيديو)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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كشفت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، تفاصيل تجربة إنتاج وقود حيوي من نبات "الجوجوبا".

وقالت "غانم" إن نبات الجوجوبا أثبت في جميع مراحله بأنه يحتوي على العديد من الفوائد، لافتة إلى أن الجامعة كانت تعمل على تحويل الصحراء إلى ذهب أخضر من خلال نبات "الجوجوبا"، خاصة أن هذه الثمرة تحتوي على زيت نقي جدًا ويشابه زيت كبد الحوت، وعندما يعالج بطريقة خاصة يكون لديه القدرة على الاحتراق مثل السولار، وتأثيره على البيئة الخارجية قليلة للغاية.

وتابعت  نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الفريق البحثي بالجامعة يعمل على التوسع بصورة علمية في تحويل الأبحاث والخاصة بنبات "الجوجوبا" إلى منتج ذات جدوى اقتصادية، في إطار العمل على انتاج طاقة نظيفة قابلة للتصدير، مشيرة إلى أن الجامعات استصلحت أول 10 فدادين للزراعة بنبات "الجوجوبا"، معقبة: "هنحول الرمل لذهب".

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