"هنحول الرمل لذهب".. تفاصيل تجربة إنتاج وقود من "الجوجوبا" (فيديو)

كشفت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، تفاصيل تجربة إنتاج وقود حيوي من نبات "الجوجوبا".





وقالت "غانم" إن نبات الجوجوبا أثبت في جميع مراحله بأنه يحتوي على العديد من الفوائد، لافتة إلى أن الجامعة كانت تعمل على تحويل الصحراء إلى ذهب أخضر من خلال نبات "الجوجوبا"، خاصة أن هذه الثمرة تحتوي على زيت نقي جدًا ويشابه زيت كبد الحوت، وعندما يعالج بطريقة خاصة يكون لديه القدرة على الاحتراق مثل السولار، وتأثيره على البيئة الخارجية قليلة للغاية.



