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مدافع بيراميدز مُرشح للانتقال إلى الزمالك

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على نادى الزمالك، أحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن هناك ترحيبا كبيرا من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بالتعاقد مع اللاعب، حيث أشاد بإمكانياته الفنية وطلب وجوده فى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن كارتيرون أشاد بإمكانيات اللاعب فى ظل قدرته على اللعب فى أكثر من مركز بالخط الخلفى مثل المساك والظهير الأيسر.

ومن المنتظر أن يتحرك مسئولي الزمالك لحسم صفقة أحمد أيمن منصور بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

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