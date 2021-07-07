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مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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وجه البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، رسالة خاصة إلى جماهير النادي الملكي، وذلك لتوضيح حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص مستقبله مع الميرنجي، وما يتردد حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

وأكد مارسيلو في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لريال مدريد عن استمراره مع الملكي في الفترة المقبلة، موضحا أنه بدأ بالفعل مرحلة الاعداد مع المرينجي في الفترة الحالية، وشدد على استعدادته للموسم الجديد بكل حماس.

كما نشر مارسيلو صورة له من المران عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب عليها: "إنه لشرف كبير أن أبدأ موسمي السادس عشر في ريال مدريد، وأكثر من ذلك بكوني قائدًا لأفضل فريق في العالم، موسم 2021/2022 يبدأ الآن، هلا مدريد".

يذكر أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، أمر لاعبيه بالمبيت في فالديبيباس، عقب نهاية مران الفريق أمس.

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