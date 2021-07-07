Advertisements

برشلونة يتطلع لخطف نجم ليستر سيتي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يحاول نادي برشلونة تعويض ضياع صفقة لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، والذي اختار الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة مجانية.

ويرغب رونالد كومان في التعاقد مع لاعب وسط إضافي خلال الصيف الحالي، خاصة مع عدم قناعته بقدرات لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش ورغبته في التخلص منه.

ووجه نادي برشلونة أنظاره نحو لاعب الوسط البلجيكي تيليمانس واضعًا إياه كهدف رئيسي من أجل تعزيز خط الوسط في الانتقالات الحالية تعويضًا لضياع صفقة جورجينيو فينالدوم.

ويواجه النادي الكتالوني بعض الأزمات من أهمها السعر المرتفع للاعب البلجيكي حيث يرغب ليستر سيتي في الحصول على 45 مليون يورو على أقل تقدير للموافقة على رحيل تيليمانس الصيف الحالي.

ومازال يتبقى في عقد تيليمانس مع ليستر سيتي موسمين مقبلين، مما يجعل النادي الإنجليزي متمسكًا بالاستفادة من رحيله ماديًا لعدم وجود ورقة ضغط عليه.

أخبار تهمك

عرض أوروبي ضخم لـ"دبابة" الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتطلع لخطف نجم ليستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

منذ ساعة

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 9 ساعات

شريف عامر يعلن غلق حسابه على "تويتر" بسبب أزمة السد الإثيوبي

منذ ساعة و نصف

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

10:01 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

11:01 م

شريف عامر يعلن غلق حسابه على "تويتر" بسبب أزمة السد الإثيوبي

12:56 ص

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»