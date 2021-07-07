برشلونة يتطلع لخطف نجم ليستر سيتي

يحاول نادي برشلونة تعويض ضياع صفقة لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، والذي اختار الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة مجانية.





ويرغب رونالد كومان في التعاقد مع لاعب وسط إضافي خلال الصيف الحالي، خاصة مع عدم قناعته بقدرات لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش ورغبته في التخلص منه.





ووجه نادي برشلونة أنظاره نحو لاعب الوسط البلجيكي تيليمانس واضعًا إياه كهدف رئيسي من أجل تعزيز خط الوسط في الانتقالات الحالية تعويضًا لضياع صفقة جورجينيو فينالدوم.





ويواجه النادي الكتالوني بعض الأزمات من أهمها السعر المرتفع للاعب البلجيكي حيث يرغب ليستر سيتي في الحصول على 45 مليون يورو على أقل تقدير للموافقة على رحيل تيليمانس الصيف الحالي.





ومازال يتبقى في عقد تيليمانس مع ليستر سيتي موسمين مقبلين، مما يجعل النادي الإنجليزي متمسكًا بالاستفادة من رحيله ماديًا لعدم وجود ورقة ضغط عليه.



