Advertisements

أول ظهور لمحمد سامي ومي عمر بعد أزمته الأخيرة في عرض "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - مي شاهين
Advertisements
أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، في سينما جلاكسي بالمعادي، وحرص عدد كبير نجوم الفن علي حضور العرض الخاص للفيلم.

وكان من أبرز الحاضرين في العرض الخاص للفيلم المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، وكان هذا أول ظهور لسامي بعد أزمته الأخيرة مع شركة المتحدة.


وكما حضر عدد كبير من النجوم مثل شريف منير، أحمد زاهر وبناته ليلي زاهر وملك أحمد زاهر، سلمى أبو ضيف، أحمد التهامي، مي عمر، محمد سامي،علاء مرسي، وزوجها، شهد رمزي، شريف رمزي، شيماء سيف، سيد رجب، حماده هلال، طارق عبدالعزيز، مراد مكرم، وليد فواز، بشرى وغيرهم".

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة عبدالعزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، أحمد حلاوة، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

أخبار تهمك

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عرض أوروبي ضخم لـ"دبابة" الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 5 ساعات

شريف عامر يعلن غلق حسابه على "تويتر" بسبب أزمة السد الإثيوبي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يتطلع لخطف نجم ليستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

منذ ساعة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 5 ساعات

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

10:01 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

11:01 م

شريف عامر يعلن غلق حسابه على "تويتر" بسبب أزمة السد الإثيوبي

12:56 ص

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»