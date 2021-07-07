أول ظهور لمحمد سامي ومي عمر بعد أزمته الأخيرة في عرض "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، في سينما جلاكسي بالمعادي، وحرص عدد كبير نجوم الفن علي حضور العرض الخاص للفيلم.



وكان من أبرز الحاضرين في العرض الخاص للفيلم المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، وكان هذا أول ظهور لسامي بعد أزمته الأخيرة مع شركة المتحدة.





وكما حضر عدد كبير من النجوم مثل شريف منير، أحمد زاهر وبناته ليلي زاهر وملك أحمد زاهر، سلمى أبو ضيف، أحمد التهامي، مي عمر، محمد سامي،علاء مرسي، وزوجها، شهد رمزي، شريف رمزي، شيماء سيف، سيد رجب، حماده هلال، طارق عبدالعزيز، مراد مكرم، وليد فواز، بشرى وغيرهم".



فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة عبدالعزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، أحمد حلاوة، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.