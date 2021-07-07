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عرض أوروبي ضخم لـ"دبابة" الأهلي
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:37 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحيفة تركية، عن المبلغ الذي قدمه نادي جالطة سراي من أجل ضم لاعب وسط النادي الإهلي ومنتخب مالي، أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي ارتباط اسم ديانج في الفترة القليلة الماضية بإمكانية الانتقال إلى وصيف الدوري التركي بعد رغبة مدرب جالطة سراي، فاتح تريم، في تدعيم مركز الوسط الدفاعي باللاعب صاحب الـ 23 عامًا.
وينتهي عقد ديانج مع النادي الأهلي في يونيو 2026، ولكن تزداد التكهنات بشأن رحيله عن المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "Takvim" التركية فأن جالطة سراي قدم عرضًا للنادي الأهلي بقيمة 4 ملايين يورو وهذا السعر ما أوصى به فريق الكشافة في النادي".
والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يطلب الحصول على مبلغ 8 ملايين يورو للتفريط في خدمات ديانج الذي لديه اهتمام آخر من طرف نادي ليل في الدوري الفرنسي.
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