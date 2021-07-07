عرض أوروبي ضخم لـ"دبابة" الأهلي

كشفت تقارير صحيفة تركية، عن المبلغ الذي قدمه نادي جالطة سراي من أجل ضم لاعب وسط النادي الإهلي ومنتخب مالي، أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي ارتباط اسم ديانج في الفترة القليلة الماضية بإمكانية الانتقال إلى وصيف الدوري التركي بعد رغبة مدرب جالطة سراي، فاتح تريم، في تدعيم مركز الوسط الدفاعي باللاعب صاحب الـ 23 عامًا.





وينتهي عقد ديانج مع النادي الأهلي في يونيو 2026، ولكن تزداد التكهنات بشأن رحيله عن المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "Takvim" التركية فأن جالطة سراي قدم عرضًا للنادي الأهلي بقيمة 4 ملايين يورو وهذا السعر ما أوصى به فريق الكشافة في النادي".





والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يطلب الحصول على مبلغ 8 ملايين يورو للتفريط في خدمات ديانج الذي لديه اهتمام آخر من طرف نادي ليل في الدوري الفرنسي.



