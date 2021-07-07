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الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب جهاز الكرة فى النادى الأهلى من حسم صفقتين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير إلى اقتراب نادى الأهلى من التعاقد مع ثنائى أجنبى خلال انتقالات الصيف، حسب اتفاق بين الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، مع لجنة التخطيط.

واستقر النادي الأهلي على الصفقات التي يسعى للتعاقد معها، حيث أن هناك بالفعل تحركات رسمية من خلال أمير توفيق لحسم الصفقة الأجنبية الأولى من خلال الاتفاق مع إدارة النادى الذى يلعب له اللاعب، بينما ستتم الصفقة الأجنبية الثانية بطريقة الانتقال الحر فى ظل عدم ارتباط اللاعب بأى عقد مع فريقه.

وكان الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، قد طلب خلال الفترة الماضية، ضرورة تدعيم مركز الجناح وتحت رأس الحربة.

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