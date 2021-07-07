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بإطلالة أنيقة.. عبير صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت عبير صبرى في الصورة باطلالة كاجوال أنيقة وهي ترتدي توب باللون الأسود مكشوف، ونسقت معه بنطلون جينز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن الفنانة عبير صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل « موسى » لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


مسلسل « موسى » بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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