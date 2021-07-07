نبيلة عبيد توجه رسالة للراحلة رجاء الجداوي.. فماذا قالت؟

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي فى ذكرى رحيلها الأولى وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت نبيلة عبيد صورة رجاء الجداوي، وعلقت على الصورة: قائلة “ وحشتيني ياراقية وحشتيني يا جميلة وحشتنا ابتسامتك ورقتك وضحكتك وحشتينا يارجاء"



يشار إلى أن حلت أمس الاثنين الموافق 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.