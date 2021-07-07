ظافر العابدين يتألق في أحدث جلسة تصوير له

شارك الفنان ظافر العابدين، جمهوره ومحبيه صورا جديدة من آخر جلسة تصوير له والتي قام بتصويرها في لندن.



ونشر ظافر العابدين، الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “شكرا للرائع الذي كان خلف هذه الصور العظيمة”.



يشارك العابدين في بطولة فيلم "العنكبوت" الذي يجمعه بأحمد السقا ومنى زكي، ويعتبره نقلة مهمة في حياته الفنية، قائلاً: "هذا الفيلم أعتبره تجربة ضخمة بكل المعايير، سواء إنتاجياً أو فنياً، وأراهن على هذا العمل لأنه ببساطة يحمل معادلة واضحة للنجاح، وتستطيع بشكل بديهي فهم كيف سيتم استقبال هذا الفيلم الذي يحتوي على كل عناصر النجاح المعروفة من ممثلين وديكور وقصة وإخراج وإنتاج وحبكة.