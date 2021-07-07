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كريم عبدالعزيز: شخصية "الأصلع" في"البعض لايذهب للمأذون" ليس لها علاقة بعمرو آديب

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:42 ص
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
كريم هاشم
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وصل مساء أمس، الثلاثاء، النجم كريم عبدالعزيز لحضور العرض الخاص لفيلمة البعض لايذهب للمأذون مرتين، يرافقه أبطال العمل، كل من ماجد الكدواني ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد وبعض النجوم.

وعلق الفنان كريم عبدالعزيز، على هل شخصية الأعلامي "الأصلع" التي يجسدها في الفيلم لهاعلاقة بالإعلامي عمرو آديب، خصوصُا بإنه أشهر إعلامي في مصر والوطن العربي "أصلع" موضحًا" الشخصية ليس لها علاقة بالإعلامي عمرو آديب.

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية اعلامي يتنكر في العديد من الشخصيات ليكشف الحقائق، وتقدم دينا الشربيني دور زوجته وهي خبيرة في العلاقات الزوجية، ويجسد ماجد الكدواني دور محامي شقيق دينا الشربيني وصديق للفنان كريم عبد العزيز.


وحضر العرض الخاص عدد كبير من النجوم مثل شريف منير، أحمد زاهر وبناته ليلي زاهر وملك أحمد زاهر ، سلمى أبو ضيف، أحمد التهامي، مي عمر، محمد سامي،علاء مرسي، وزوجها، شهد رمزي، شريف رمزي، شيماء سيف، سيد رجب، حماده هلال، طارق عبدالعزيز، مراد مكرم، وليد فواز، بشرى وغيرهم".

كريم عبدالعزيز: شخصية "الأصلع" في"البعض لايذهب للمأذون" ليس لها علاقة بعمرو آديب
كريم عبدالعزيز: شخصية "الأصلع" في"البعض لايذهب للمأذون" ليس لها علاقة بعمرو آديب

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