بهذه الطريقة.. أمير كرارة يحيي ذكري شهداء البرث

نشر الفنان أمير كرارة صورة للشهيد البطل المقدم أحمد منسي ورجالته، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لملحمة البرث 2017.





وكتب أمير كرارة على الصورة" لن ننساكم .. أبطال البرث حماة الوطن رحمة الله عليهم ".







يذكر أن الفنان أمير كرارة جسد شخصية الشهيد المقدم أحمد منسي فى مسلسل الاختيار رمضان 2020، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد من النجوم، إلى جانب عدد من النجوم اللذيين ظهروا كضيوف شرف للحلقات السابقة ومنهم محمد عادي إمام، آسرياسين، أحمد صلاح حسني، كريم محمود عبد العزيز، الفنان أحمد السقا، ضيف شرف في الحلقة الأخير من مسلسل الاختيار الجزء الأول