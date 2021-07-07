رحمة حسن تنشر صورة لها من العرض الخاص لـ "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها من العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".



وعلقت قائلة :"بعد عرض البعض لا يذهب للمأذون مرتين، شكرا علي الدعوة وعلي الهدية، الفيلم حلو اوي، الف مبرووك لكل الناس في الفيلم أمام الكاميرا وخلفها".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحمة حسن هو فيلم الرجل الاخضر ويشاركها في البطولة كل من: "سامح حسين وادوارد، لطفي لييب، سليمان عيد، أحمد حلاوة".



فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة عبدالعزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، أحمد حلاوة، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.