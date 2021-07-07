Advertisements

رحمة حسن تنشر صورة لها من العرض الخاص لـ "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها من العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وعلقت قائلة :"بعد عرض البعض لا يذهب للمأذون مرتين، شكرا علي الدعوة وعلي الهدية، الفيلم حلو اوي، الف مبرووك لكل الناس في الفيلم أمام الكاميرا وخلفها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحمة حسن هو فيلم الرجل الاخضر ويشاركها في البطولة كل من: "سامح حسين وادوارد، لطفي لييب، سليمان عيد، أحمد حلاوة".

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة عبدالعزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، أحمد حلاوة، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

أخبار تهمك

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يعلق على مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:12 ص

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

02:26 ص

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

05:15 م

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

10:01 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»