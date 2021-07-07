نرمين الفقي تكشف مواصفات فتى أحلامها .. وسبب عدم ارتباطها حتى الآن





وأضافت: "أنا بصفتي امرأة نفسى أحب واتحب وأشعر إن الراجل اللى قدامى بيحبنى بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ماحبيت في حياتى".



واختتمت: "عدد كبير من الرجال اتقدموا لى ولكن لم أجد كيميا بينى وبينهم"، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط، مضيفة: "مريت بناس في حياتى كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل".



كشفت النجمة نيرمين الفقى عن مواصفات فتى أحلامها أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على فضائية on.وقالت "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".