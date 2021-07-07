نرمين الفقي: والدتي كانت أحد أسباب غيابي عن الساحة الفنية لفترة طويلة

كشفت النجمة نرمين الفقي، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لمدة طويلة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج "كلمة أخيرة".



وقالت نرمين الفقي خلال حوارها مع لميس الحديدي"لم يكن الغياب بإرادتى، فكان هناك أسباب كثيرة، أولها مرض والدتى، وتزامن مع ذلك اقتراب أحداث الثورة واتتقلت إلى منزلى لأكون أقرب من عائلتي ذلك الوقت"، مضيفة إنها كان لا يعرض عليها أعمال قوية فى تلك الفترة.





وكانت بدايات أعمال نرمين الفقي في مجال التمثيل في أواخر التسعينات حيث مثلت في مسلسل "أبناء دهشان" وفي مسلسل "طريق السراب" و "الماضي يعود الآن" عام ومسلسل "حياة الجوهري" بدور مايسة مع الفنانة يسرا 1997، وقد حقق مسلسل "حياة الجوهري" نجاحأ كبيراً جماهيرية كبيرة. وقد لمع نجمها في مسلسل "رد قلبي" بدور الأميرة أنجي عام 1998. لتتوالى بعدها نجاحاتها في التلفزيون.