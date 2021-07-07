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نجم ريال مدريد يعلن استمراره مع الفريق

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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حسم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، قرار بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض، في ظل ما يتردد حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

ووجه مارسيلو رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد خوض المران الأول للفريق في فالديبيباس، استعدادًا للموسم الجديد، أظهرت بشكل كبير نيته حول مستقبله.

وعبر الحساب الرسمي لريال مدريد، قال مارسيلو:" "مرحبًا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بخير، اليوم كان هو كان اليوم الأول من الفترة التحضيرية للموسم الجديد، كان صعبًا لكننا متحمسون للغاية لكل شيء قادم، هلا مدريد".

وعبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" , قال مارسيلو:"إنه لشرف كبير أن أبدأ موسمي السادس عشر في ريال مدريد، وأكثر من ذلك بكوني قائدًا لأفضل فريق في العالم، موسم 2021/2022 يبدأ الآن، هلا مدريد".

يذكر أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، أمر لاعبيه بالمبيت في فالديبيباس، عقب نهاية مران الفريق أمس.

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