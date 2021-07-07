بيومي فؤاد: لدي قناعة بأن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار

أقيم مساء أمس، العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بحضور صناعه وأبطاله، بإحدى السينمات بالمعادي.





وقال الفنان بيومي فؤاد، أن شخصيته في الفيلم مختلفة ومؤثرة حيث يؤدي دور مسؤول في منصب مهم حيث تشهد أحداث العمل مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية، كما أن لديه قناعة تامة أن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار وأن ما يهمه أن يكون ظهوره مؤثرا وأن أهم ما يجذبه للعمل هو الورق وهو ما حدث مع فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، مؤكدا أن التفاهم بين أي فريق عمل ضروري لان ذلك يظهر جليا للمشاهدين عند عرض العمل.





الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- احمد فهمي - شيماء سيف - مصطفي قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله".



