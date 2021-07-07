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بيومي فؤاد: لدي قناعة بأن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:06 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
كريم هاشم
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أقيم مساء أمس، العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بحضور صناعه وأبطاله، بإحدى السينمات بالمعادي.

وقال الفنان بيومي فؤاد، أن شخصيته في الفيلم مختلفة ومؤثرة حيث يؤدي دور مسؤول في منصب مهم حيث تشهد أحداث العمل مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية، كما أن لديه قناعة تامة أن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار وأن ما يهمه أن يكون ظهوره مؤثرا وأن أهم ما يجذبه للعمل هو الورق وهو ما حدث مع فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، مؤكدا أن التفاهم بين أي فريق عمل ضروري لان ذلك يظهر جليا للمشاهدين عند عرض العمل.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- احمد فهمي - شيماء سيف - مصطفي قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله".

يذكر أن اخر عملين للنجم كريم عبدالعزيز في السينما حققا إيرادات ضخمة في شباك التذاكر حيث حقق فيلميه الأخيرين "نادي الرجال السري" والذي حقق أعلي إيرادات في موسم منتصف العام في تاريخ السينما المصرية وهو 65 مليون جنيه، بينما تمكن فيلم "الفيل الأزرق 2" من أن يحقق 105 مليون جنيه وهو أعلي رقم إيرادات في تاريخ السينما المصرية في موسم الصيف.

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كريم عبدالعزيز بيومي فؤاد التاريخ المصرى البعض لايذهب للمأذون مرتين

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