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المقاصة يعلق على تصريحات مدرب الفريق ويكشف حقيقة رحيل باسم مرسي للزمالك

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أن تصريحات محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق بخصوص مباراة الأهلي فُهٍمت بشكل خاطئ .

وقال سليم في تصريحات لبرنامج ''البريمو'': "رواد السوشيال ميديا لم يحسنوا فهم تصريحات محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق، فالمدرب لم يقصد التهاون أمام المارد الأحمر، لكنه كان يقصد أن الفريق الأحمر مقبل على مهمة وطنية ويجب المحافظة على سلامة لاعبيه لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجاري كامل العدد بدون أي غيابات، ولا مجال للتهاون في أي مباراة".

وتابع سليم : "المقاصة لن يقف في طريق أي لاعب إذا كانت مصلحته التواجد بنادٍ آخر، وإذا تقدم مسئولو نادي الزمالك بعرض رسمي للظفر بخدمات باسم مرسي مهاجم الفريق الفيومي، فلن نكون عائقاً أمام طموحات اللاعب إذا كان العرض مناسباً لجميع الأطراف".

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