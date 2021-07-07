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تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يواصل باريس سان جيرمان بقيادة القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو عقد صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية توحي بأن النادي الباريسي قادم لا محالة في الموسم المقبل وأن المشروع هذه المرّة يبدو أكثر جدّية وشراسة، حيث سيكشّر باريس سان جيرمان عن أنيابه وذلك بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 والإقصاء من الدور قبل النهائي من البطولة القارية في 2021 وفقدان لقب الدوري الفرنسي لصالح ليل.

تغيّرت سياسة باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الحالية وذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وتحاشيًا للوقوع تحت طائلة قواعد اللعب المالي النظيف مُجددًا، حيث اتجه النادي الباريسي للبحث عن الصفقات المجّانية ذات الفائدة المرتفعة أسوة بيوفنتوس الإيطالي الذي جلب بيبي ماروتا وحتّى برشلونة حاليًا الذي تعاقد مع ديباي وأجويرو وجارسيا بشكل مجاني.

تتميز صفقات باريس سان جيرمان بأنها ذات قيمة مرتفعة مثل الهولندي جورجينيو فاينالدوم والإسباني سيرخيو راموس وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما كما يتسمون أيضا بالخبرات والتجارب وهذه النقطة بالتحديد يفتقدها النادي الباريسي في الفريق الحالي وهم عناصر خبرة بل حتّى أن الصفقة المُكلّفة أشرف حكيمي البالغ قدرها 60 مليون يورو يجمع بين الميزتين كما أن كلا من راموس وفاينالدوم وحكيمي سبق لهم الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

استطاع باريس سان جيرمان الإبقاء على رأس المشروع المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو وتأمينه من مطامع توتنهام بالإضافة إلى فيراتي ودي ماريا كما أن تجديد عقد نيمار أغلق باب عودته إلى برشلونة نهائيًا كما ضمن النادي الباريسي استمرار مبابي على الأقل موسما واحدا للاستفادة من خدماته حتى يتسنى إيجاد بديل في حالة رغبته في الرحيل.

سيصبح التشكيل التكتيكي لباريس سان جيرمان3-5-2 أو مشتقّاتها، حيث لا يجيد أشرف حكيمي سوى اللعب في منتصف الملعب بوجود 3 مدافعين وهو أقرب إلى الجناح منه كظهير، بينما سيكون راموس ثالث المدافعين إلى جانب كمبيمبي وماركينيوس. ومن المتوقع أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان في الموسم المقبل كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: كمبيمبي وراموس وماركينيوس
خط الوسط: بيرنات وفاينالدوم وفيراتي وباريديس وحكيمي
خط الهجوم: مبابي و نيمار

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