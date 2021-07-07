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بكري سليم : مروان حمدي مظلوم في الزمالك.. والمقاصة ''مصنع النجوم"

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أن مروان حمدي مهاجم الفريق السابق ومهاجم الزمالك الحالي يتعرض للظلم من قٍبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق الأبيض ومن قبله البرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق . 

وأضاف سليم في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الزمالك حصل على خدمات مروان حمدي وهو في أفضل حال، وكان نجم مصر للمقاصة الأول وهداف الفريق، لكن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لا يعتمد عليه بصفة أساسية، ولم يستفد من قدراته حتى الآن ، فكيف أدفع بلاعب هداف في آخر دقيقة من زمن كل مباراة وأنتظر منه مردود جيد ؟ ولذلك أرى أن كارتيرون هو سبب تراجع مستوى اللاعب".

وأختتم سليم : "مصر للمقاصة دائماً مصنع للنجوم والمواهب في الملاعب المصرية منذ صعود الفريق إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2010 / 2011، وقدمنا أكثر من لاعب أصبحوا نجوماً وانتقلوا لقطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك، مثل أيمن حفني و ميدو جابر و أحمد الشيخ، بالإضافة إلى حسين الشحات الذي يُعد أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية".

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