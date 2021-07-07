ظهور نادر.. زوجة كريم عبدالعزيز ترافقه في "البعض لا يذهب للمأذون (صور)

أقيم مساء أمس، العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، في إحدى السينمات بالمعادي، وحرص عدد كبير نجوم الفن علي حضور العرض الخاص للفيلم.





وحرصت هايدي سرور، على دعم زوجها الفنان كريم عبدالعزيز من خلال تواجدها هي ونجلها في العرض الخاص لفيلم "ابعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتعتبر هذا ليس الظهور الأول لها فظهرت في كل من "نادي الرجال السري"، و"الفيل الأزرق".





وكما حضر عدد كبير من النجوم مثل شريف منير، أحمد زاهر وبناته ليلي زاهر وملك أحمد زاهر ، سلمى أبو ضيف، أحمد التهامي، مي عمر، محمد سامي،علاء مرسي، وزوجها، شهد رمزي، شريف رمزي، شيماء سيف، سيد رجب، حماده هلال، طارق عبدالعزيز، مراد مكرم، وليد فواز، بشرى وغيرهم".







