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تطورات أزمة برشلونة وتجديد عقد ميسي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني علق على مستقبل نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعد القلق الذي بدأ يتسرب إلى نفوس محبي البرسا بعد مرور 6 أيام على نهاية عقدة أسطورة البرغوث الأرجنتيني وعدم ظهور أي جديد بشأن استمراره رسميا.

ولفتت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عقد ميسي مع برشلونة انتهى بشكل رسمي بنهاية شهر يونيو الماضي وأنه لم يوقع على عقدٍ جديد حتى الآن مما آثار مخاوف جماهير البرسا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه فور وصول لابورتا إلى مقر إدارة برشلونة بملعب كامب نو لاحقته الكاميرات وسُئل بالطبع عن مستقبل ميسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا اكتفى قائلا:"كل شيء يسير على ما يرام".

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا لم يكشف أي تفاصيل لكنه ظل حازمًا بشأن بقاء ميسي على الرغم من ملاحقة أندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي للبرغوث الأرجنتيني من أجل محاولة التعاقد معه مجانا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يحتاج لتخفيض قيمة الراتب التي حددتها رابطة الدوري الإسباني قبل أن يتمكن من الإعلان عن استمرار ميسي.

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