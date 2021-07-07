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نجم بيراميدز معروض على الزمالك

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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عرض أحد وكلاء اللاعبين على نادى الزمالك، الحصول على خدمات اللاعبأحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقاً لما أشارات اليه بعض التقارير، أن هناك ترحيباً كبيرا من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، بالتعاقد مع اللاعب، حيث أشاد بإمكانياته الفنية وطلب وجوده فى الفريق خلال الفترة المقبلة.

واوضحت:" أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بأداء اللاعب وإمكانياته فى ظل قدرته على اللعب فى أكثر من مركز بالخط الخلفى مثل المساك والظهير الأيسر.

وأضافت: "أن جهاز الكرة فى صفوف الزمالك بالوقت الحالى مع أحمد أيمن منصور للتعرف على مطالبه المالية قبل تقديم عرض رسمى".

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