ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع في الميركاتو الصيفي

حسم مسؤولو ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي في الصيف الجاري.





وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ريال مدريد أصبح جاهزًا لمناقشة العروض المقدمة إلى فينيسيوس جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وتابعت الصحيفة أن موقف مسؤولي الريال قد تغير من أجل توفير المال اللازم الذي يسمح للنادي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.





وأكملت الصحيفة أن ناديي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أبدوا اهتماما بالتعاقد مع فينيسيوس جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد هذا الصيف.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن في حال وصول عرض مناسب لشراء فينيسيوس جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد فلن يقف مسؤولو القلعة البيضاء في طريق رحيله.



