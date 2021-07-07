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عبد الله جمعة يثير الغموض حول مستقبله مع الزمالك

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أثار عبد الله جمعة نجم الزمالك حالة من الغموض بشأن مستقبله، حيث اقترب من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون في الساعات الماضية برحيل عبد الله جمعة فى ظل تراجع مستواه الفني مع الفريق وعدم التزامه خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي تسبب في توقيع المدير الفني الفرنسي عقوبة على جمعة الذى يعانى من إصابة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن ينتهى عقد عبد الله جمعة مع الفريق عقب نهاية الموسم المقبل وحتى الآن لم تتحرك إدارة القلعة البيضاء لتجديد عقده وهو الأمر الذى يمثل علامة استفهام كبيرة في ظل ما تردد عن رغبة مسئولي بيراميدز في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ويقوم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بدراسة دخول عبد الله جمعة فى صفقة تبادلية مع بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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