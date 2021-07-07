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باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يخططان لخطف ميسي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي لم يفقدا الأمل بعد في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد ميسي البالغ من العمر 34 عامًا مع برشلونة انتهى بالفعل بنهاية الشهر الماضي وأصبح لاعبًا حرًا يمكنه الرحيل مجانا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن التأخر في تجديد عقد ميسي بدأ يثير رغبة كلا من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مرة أخرى وقد سبق لهما أن أهربا عن اهتمامهما بالبرغوث الأرجنتيني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من أن الأولوية لدى ميسي حاليًا هي تجديد عقده مع برشلونة، حيث سبق أن أتم اتفاقه مع خوان لابورتا على التجديد لمدة موسمين إلا أن باريس سان جيرمان والمان سيتي يترقبان الموقف.

وأردفت الصحيفة الإسبانية أنه هناك اتفاق تم قبل بضعة أسابيع بين ميسي وبرشلونة لكن تم تعليقه لعدة أيام من أجل تعديله ماليا ليتناسب مع حدود رواتب رابطة الليجا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات مستمرة لكن سيكون من الصعب السير قدمًا خاصة بعد أن أكد خافيير تيباس أنه لا يمكنه تقديم تنازلات لبرشلونة من أجل تسهيل استمرار ميسي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن المشهد لم يتغير حتى الآن، حيث أن رغبة ميسي الأولى هي الاستمرار في برشلونة والنادي الكتالوني يقاتل من أجل الحفاظ عليه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن في حالة فشل مساعي برشلونة وهو الرهان الذي يعلق عليه الناديان آمالهما فإن الوجهة الأقرب لأسطورة البارسا ستكون باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الفريقين يمتلكان مقومات التعاقد مع ميسي بالإضافة إلى النواحي المالية والقوام القوي للغاية مما يمكنه المنافسة على البطولات.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يقوده مواطنه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالإضافة إلى تواجد الثلاثي الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي وليوناردو باريديس وأنخيل دي ماريا والصديق الأقرب له البرازيلي نيمار أما بالنسبة إلى مانشستر سيتي فيتولى قيادته بيب جوارديولا المدير الفني المفضل لميسي وينافس في الدوري الأقوى في العالم.

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