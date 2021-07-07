أشرف بن شرقي يجدد للزمالك 3 مواسم

اتفق مسئولو الزمالك مع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي على تجديد عقده في الفترة المقبلة، حيث يتبقى موسم واحد في عقد بن شرقي مع الفارس الأبيض ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.





وجاء الاتفاق بين الطرفين على التجديد لمدة ٣ مواسم مقبلة مما يعني استمرار النجم المغربي ضمن صفوف الزمالك حتى ٢٠٢٥.





وسيحصل بن شرقي على ما يقترب من مليوني دولار في الموسم الواحد بالإضافة إلى قيامه بحملة إعلانية ولن يشتمل العقد على أية شروط جزائية فيه مما يعني أن الحل الوحيد لرحيل النجم المغربي قبل نهاية عقده هو موافقة إدارة القلعة البيضاء.





ونجحت إدارة الزمالك في وقت سابق بتجديد عقد كلا من أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش بالإضافة إلى شراء عقد التونسي سيف الدين الجزيري بشكل نهائي.





يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 61 نقطة وبفارق ستة عشر نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.



