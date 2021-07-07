لابورتا يعلق على مستقبل ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني خرج برسالة قصيرة وذلك بعد القلق الذي بدأ يتسرب إلى نفوس محبي النادي الكتالوني بعد مرور 6 أيام على نهاية عقدة أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدم ظهور أي جديد بشأن استمراره رسميا.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد ميسي مع برشلونة انتهى بشكل رسمي بنهاية شهر يونيو الماضي وأنه لم يوقع على عقدٍ جديد حتى الآن مما آثار مخاوف جماهير البرسا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه فور وصول لابورتا إلى مقر إدارة برشلونة بملعب كامب نو لاحقته الكاميرات وسُئل بالطبع عن مستقبل ميسي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا اكتفى قائلا:"كل شيء يسير على ما يرام".





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا لم يكشف أي تفاصيل لكنه ظل حازمًا بشأن بقاء ميسي على الرغم من ملاحقة أندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي للبرغوث الأرجنتيني من أجل محاولة التعاقد معه مجانا في الميركاتو الصيفي الحالي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحتاج لتخفيض قيمة الراتب التي حددتها رابطة الدوري الإسباني قبل أن يتمكن من الإعلان عن استمرار ميسي.



