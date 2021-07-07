موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على فريق المقاولون العرب غدًا الخميس، على ملعب بترو سبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 26 في الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورتس 1، وسيقوم الإعلامي أحمد شوبير بالتعليق على هذه المباراة.





ويتواجد المارد الأحمر في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، ولكن له خمس مباريات مؤجلة، بخلاف مباراة ذئاب الجبل.





بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، حيث فاز في سبع مباريات، وتعادل في ثماني مباريات، وخسر في 11 لقاء.



