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ريال مدريد يثير الجدل حول مستقبل إيسكو

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي أنطونيو بينتوس المعد البدني لريال مدريد الإسباني أثار الجدل بشأن مستقبل نجم الفريق الإسباني فرانشيسكو إيسكو الذي غاب عن تدريبات الملكي مساء الأمس.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد نشر عن طريق الخطأ مقطع فيديو من تدريبات الفريق ظهر فيه قيام بينتوس بذكر اسم إيسكو مرتين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ناتشو فرنانديز الذي كان بجانب بينتوس قال له:" هل تم الأمر؟" وذلك في إشارة إلى قرب رحيل إيسكو المطلوب في ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد أعلن أمس غياب إيسكو عن فترة الاستعداد للموسم الجديد لأسباب شخصية على أن ينضم إلى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

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