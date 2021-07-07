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ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي من التعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب ديفيد نيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضع نادي ريال مدريد جناح نادي آياكس ضمن خياراته من أجل التدعيم الهجومي في المواسم الماضية.

وأبلغ مسؤولو ريال مدريد ممثلي اللاعب بالفعل في الأيام الماضية، أن النادي قرر الخروج من الصفقة تمامًا ولن يستمر في مفاوضاته مع آياكس.

حيث قرر نادي ريال مدريد الانسحاب من الصفقة خلال الانتقالات الحالية، ورفض فتح المفاوضات مجددًا في ظل التركيز على إنهاء صفقة كيليان مبابي في المرحلة المقبلة كدعم هجومي منتظر.

ولن يقوم ريال مدريد بالتعاقد مع أي صفقة هجومية أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا كيليان مبابي في حال نجح في ضمه.

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