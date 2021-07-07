موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

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موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:33 ص
غدير أحمد
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يهبط نادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة ال25 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويطمع إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، في حصد نقاط هذا اللقاء، للقفز بالفريق إلي أعلي جدول الترتيب.
وعلى الجانب الآخر، يدخل المدرب اليونانى تاكيس جونيس، لحصد الثلاث نقاط، لضمان المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
وتقام مباراة الإسماعيلي و بيراميدز يوم الاثنين الموافق الثاني من أغسطس المقبل على ملعب 30 يونيو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
ويدخل الاسماعيلي اللقاء برصيد 32 في المركز ال12 من 27 مباراة خاضها حتى الآن.
ويحتل بيراميدز في المركز التاسع من ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 24 مواجهة خاضها حتى الآن.
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