موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

يهبط نادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة ال25 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويطمع إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، في حصد نقاط هذا اللقاء، للقفز بالفريق إلي أعلي جدول الترتيب.





وعلى الجانب الآخر، يدخل المدرب اليونانى تاكيس جونيس، لحصد الثلاث نقاط، لضمان المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.





وتقام مباراة الإسماعيلي و بيراميدز يوم الاثنين الموافق الثاني من أغسطس المقبل على ملعب 30 يونيو.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





ويدخل الاسماعيلي اللقاء برصيد 32 في المركز ال12 من 27 مباراة خاضها حتى الآن.





ويحتل بيراميدز في المركز التاسع من ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 24 مواجهة خاضها حتى الآن.



