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ميدو: منظومة الزمالك الإعلامية بها أهلاوية حتى النخاغ

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، بها العديد من العناصر الذين ينتمون إلى النادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " في المنظومة الإعلامية للزمالك يوجد أهلاوية حتى النخاع، بينما العكس في إعلام الأهلي".

وتابع، "سيطرة الأهلي على قناته بنسبة 100%، بينما سيطرة الزمالك على قناته 0%، ورئيس الزمالك كان ممنوع من الظهور على قناة النادي في وقت من الأوقات".


واستكمل، " لايجب أن يظهر المتحدث الإعلامي للزمالك في الإعلام بشكل مستمر، وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة".

وفي سياق آخر، أوضح أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام بدون جمهور، مشيرًا إلى أن الأهلي سوف يسافر المغرب في طائرة خاصة يوم 13 يوليو وسيقيم بفندق مختلف عن فريق كايزر تشيفز، وسيكون محمود الخطيب رئيسًا للبعثة.

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