شاهد.. عائلة ماجد الكدواني لأول مرة (صور)

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، في إحدي السينمات بالمعادي، وحرص عدد كبير نجوم الفن علي حضور العرض الخاص للفيلم.









حرصت أسرة الفنان ماجد الكدواني علي مساندته و حضور العرض الخاص للفيلم الذي يقوم ببطولته مع الفنان كريم عبد العزيز.



