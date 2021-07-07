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شاهد.. عائلة ماجد الكدواني لأول مرة (صور)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:01 ص
ماجد الكدواني وأسرته
ماجد الكدواني وأسرته
مي شاهين
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أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، في إحدي السينمات بالمعادي، وحرص عدد كبير نجوم الفن علي حضور  العرض الخاص للفيلم. 


حرصت أسرة الفنان ماجد الكدواني علي مساندته و حضور العرض الخاص للفيلم الذي يقوم ببطولته مع الفنان كريم عبد العزيز.

حضر عدد كبير من النجوم مثل شريف منير، أحمد زاهر وبناته ليلي زاهر وملك أحمد زاهر ، سلمى أبو ضيف،  أحمد التهامي، مي عمر، محمد سامي،علاء مرسي،  وزوجها، شهد رمزي، شريف رمزي، شيماء سيف، سيد رجب، حماده هلال، طارق عبدالعزيز، مراد مكرم، وليد فواز، بشرى وغيرهم".
ماجد الكدواني وعائلته
ماجد الكدواني وعائلته

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