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أستاذ موارد مائية: إثيوبيا تستغل السد لأسباب سياسية وليست فنية أو اقتصادية (فيديو)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، إن إثيوبيا قررت ملئ السد الإثيوبي بشكل أحادي، حيث قررت خصم 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهار النيل في العام الماضي، و13.5 مليار متر مكعب مياه هذا العام، إلى أن تصل إلى 49 مليار متر مكعب وبذلك تكون قد أتمت الملء الأول.

وأضاف سويلم، خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، في العام الأول لم تستطع إثيوبيا خصم الكمية التي خططت لها لأسباب فنية خاصة بإنشاء إثيوبيا، وهذا العام لن تستطيع خصم الـ13.5 متر مكعب، وقد تستطيع خصم ما يتراوح من 4 إلى 5 مليار متر مكعب.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، أن كل متر مكعب تقوم إثيوبيا بخصمه عند منطقة السد يعني خصم من المياه القادمة إلى السد العالي، وبالتالي فإن مؤسسات الدولة المصرية يقظة إلى هذا الامر وتراقبه عن كثب طيلة السنوات العشرة الماضية، مؤكدًا أن مصر انخرطت بكل حسن نية وحرفية في مفاوضات سد النهضة.

وأردف، أن إثيوبيا لديها مشكلات فنية تتعلق بالسد الإثيوبي، لكنها لو خصمت مليار متر مكعب مياه فإن مصر ترفض هذا التصرفات التي لا تستخدمها إثيوبيا لأسباب فنية، فهي حتى الآن لم تولد أي كيلو وات كهرباء، لكن الأمر سياسي وليس فني أو اقتصادي أو اجتماعي وإن قمت بتوليد الكهرباء فإنها ستولد الحد الأدنى وقد يحدث هذا في نهاية العام وقد لا يحدث.

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الهرباء السد الإثيوبي

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