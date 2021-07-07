أستاذ موارد مائية: إثيوبيا تستغل السد لأسباب سياسية وليست فنية أو اقتصادية (فيديو)

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، إن إثيوبيا قررت ملئ السد الإثيوبي بشكل أحادي، حيث قررت خصم 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهار النيل في العام الماضي، و13.5 مليار متر مكعب مياه هذا العام، إلى أن تصل إلى 49 مليار متر مكعب وبذلك تكون قد أتمت الملء الأول.





وأضاف سويلم، خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، في العام الأول لم تستطع إثيوبيا خصم الكمية التي خططت لها لأسباب فنية خاصة بإنشاء إثيوبيا، وهذا العام لن تستطيع خصم الـ13.5 متر مكعب، وقد تستطيع خصم ما يتراوح من 4 إلى 5 مليار متر مكعب.





وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، أن كل متر مكعب تقوم إثيوبيا بخصمه عند منطقة السد يعني خصم من المياه القادمة إلى السد العالي، وبالتالي فإن مؤسسات الدولة المصرية يقظة إلى هذا الامر وتراقبه عن كثب طيلة السنوات العشرة الماضية، مؤكدًا أن مصر انخرطت بكل حسن نية وحرفية في مفاوضات سد النهضة.



