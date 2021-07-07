نائب رئيس جامعة بنها: إعلان نتائج الامتحانات يوليو الجاري

أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، انتهاء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعظم كليات الجامعة ما عدا كليات "العلاج الطبيعي وهندسة شبرا والتمريض والطب".





وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه يجري حاليا أعمال التصحيح والرصد فى الكليات التي أنهت الامتحانات لسرعة إعلان النتائج خلال شهر يوليو الجارى، واستخراج شهادات التخرج للطلاب من خلال المجمع الصناعي المتكامل لإصدار الوثائق والمحررات الثبوتية المؤمنة.





من ناحية أخرى تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سير الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي داخل مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية.



