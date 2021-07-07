تعرف على أنشطة كلية التربية الفنية جامعة حلوان التشكيلية التي تصدرت معرض القاهرة الدولي للكتاب







تصدرت أنشطة كلية التربية الفنية جامعة حلوان التشكيلية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بالكلية.



أبدي الأستاذ الدكتور ماجد نجم سعادته بهذه المشاركة المشرفة لكلية التربية الفنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن جامعة حلوان تذخر بالكوادر الفنية المشرفة سواء من السادة أعضاء هيئة التدريس أوالطلاب والخريجين، حيث تعد الجامعة جامعة للفنون من الدرجة الأولى لاحتوائها على أقدم وأعرق الكليات الفنية، مشيرًا إلى أهمية ورش العمل في اكساب المهارات ونقل الخبرات والارتقاء بالذوق العام، بجانب كون الفنون التشكيلية هي وسيلة للارتقاء بالمجتمع من خلال إثراء الروح والوجدان والتعبير عن مواطن الجمال والابداع.



أوضح الأستاذ الدكتور محمود حامد أن الكلية قامت بتنفيذ العديد من الفعاليات الخاصة بنشاط الفنون التشكيلية بالمعرض هذا العام، مثل: اللقاءات، وورش العمل.



حيث تم عقد لقاء مع الأستاذ الدكتور مصطفى الرزاز أستاذ التصميم بالكلية والفنان التشكيلي الكبير، تناول فيه الفنون المصرية عبر التاريخ وقضايا التحديث والهوية، ثم عرج على مشواره الفني.



وأضاف سيادته أن المعرض احتوى أيضًا على لقاء مع الأستاذ الدكتور سرية صدقي أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بالكلية، تناول فيها مفاهيم العلاج بالفن والتربية الفنية بين الأمس واليوم.



بجانب عقد عدة لقاءات مع الأستاذ الدكتور صلاح عناني أستاذ الرسم والتصوير بالكلية والفنان التشكيلي، تناول فيه تاريخ مصر من خلال منجزاته التشكيلية والحضارية وأوضح ارتباط المصري بنهر النيل، وشيوع روح السخرية والدعاية عند المصري، مستشهدًا بنماذج من إبداعاته التشكيلية.



وأوضح الأستاذ الدكتور محمد حمدي أنه تم عقد ورشة عمل من إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور كرم مسعد أستاذ أشغال المعادن بالكلية، شرح فيها أساليب تصميم المشغولة المعدنية والمجوهرات.



هذا بالاضافة إلى عدد كبير من ورش العمل والتي قام بها خريجي وطلبة كلية التربية الفنية، حيث قدم الطلاب:

مروة مسعود ورشة تطبيقات فنية على الأطباق الخزفية، ونانسي رجا والتي قدمت ورشة ديكوباچ، وفاطمة محمد قدمت ورشة قشرة الخشب، وفرح عمرو سلامة قدمت ورشة طباعة المونوتيب، ولبنى خفاجي قدمت ورشة خزف، ونور حسين قدمت ورشة تصوير بالألوان المائية وورشة نحت، أما علا اشرف قدمت ورشة كولاچ، ونوران كميل ورشة أشغال المعادن، وباسنت مصطفى ورشة أشغال الجلد، وعادل الأمين ورشة التصوير بألوان الأكريليك.



وأشار عميد الكلية أن عدد من فناني الكلية قدموا كذلك عدد من الورش وهم:



الفنان الكبير نوبي بديع رائد فن الرسم بالمقص، والذي قدم ورشة رسم بالأوراق الملونة.



والفنان الكبير محمود أسعد، مجدد فن الخيامية والذي قدم ورشة عن فن الخيامية.





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