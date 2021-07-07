السعدي وسليمان ووالي يشيدون بمشاريع تخرج طلاب علاقات عامة وإعلان حلوان بحضور رئيس الجامعة





ناقش طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلان بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان مشروعات التخرج برعاية وحضورالأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مها حسني عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة سحر فاروق رئيس القسم، والإشراف العام للأستاذة الدكتورة فؤادة بكري.



وقد قام بتحكيم ومناقشة المشروعات المخرج محمد السعدى رئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب للدعاية والإعلان والإنتاج الفني وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ هشام سليمان رئيس قنوات دى أم سى الأسبق وصاحب وكالة هاما فيلم برودكشن للإنتاج والإعلان، والأستاذ الدكتور إبراهيم والي الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.



وقد هنأ الأستاذ الدكتور ماجد نجم الطلاب بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا على أن اهتمام جامعة حلوان بأبناء القسم يأتي من منطلق إيمان الجامعة برسالة الإعلام السامية وأهميتها على مر العصور للحصول على المعلومات من مصادرها بشكل محايد بالإضافة إلى متابعة الأحداث والتثقيف والترفيه والإنتاج والترويج فضلا عن كونها تعكس وتنقل صوت الجماهير وحاجاتها المجتمعية.



وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة بالسادة الضيوف وأعرب عن بالغ سعادته بوجود كوكبة من رواد الحركة الإعلامية الحديثة فى رحاب جامعة حلوان وقدم إليهم الشكر لدعمهم أبناء القسم، كما أثنى سيادته على تقديمهم أفضل الفرص التدريبية وإمداد الطلاب بخبراتهم الواسعة في المجال الإعلامي.



كما أفادت الأستاذة الدكتورة مها حسني أن قسم الإعلام قسم ثري يذخر بالمواهب والطاقات الشابة وأعربت عن سعادتها بفوز القسم بتمويل قيمته ٣ مليون جنيه لإنشاء برنامج مميز بعد موافقة وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة على مشروع إنشاء برنامج (الإعلام الإلكتروني ).





وأوضحت الأستاذة الدكتورة سحر فاروق أن المشروعات الطلابية هي:



مشروع " منقلة" الذي يسعى إلى التوعية بأهمية التحول الرقمي عامة وفى مجال التعليم خاصة، بالإضافة إلى توعية الشباب الجامعي وإطلاق تطبيق متخصص، وقد قام بالإشراف على المشروع الدكتورة إسلام سعد.



مشروع "بداية " وهو عبارة عن مشروع خدمي لطلاب وزوار جامعة حلوان فى إطار تطبيق يحمل خريطة تفصيلية عن الجامعة مع تقديم معلومات عن كلياتها وكياناتها، وقد قام بالإشراف على المشروع الدكتورة داليا عبد المنعم، والدكتورة سمر عبد الكريم.



مشروع " عيش سنك" الذي يسعى إلى توعية جميع فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية بأهمية تقويم الأنماط السلوكية الخاطئة التي تخالف القيم من أجل الارتقاء بالمجتمع، وقام بالإشراف على المشروع الدكتور محمد جبر.



و مشروع "كيميت" وهو مشروع يهدف إلى تنشيط السياحة والترويج للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف فى العالم، فضلا عن تطوير وتنشيط قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي وتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وقدأشرف على المشروع الدكتورة هبة صالح، والدكتور أحمد إبراهيم.



مشروع " تاك توم" ويهدف إلى إحياء السيرك القومى أحد أهم الفنون العالمية التى لها تاريخ عميق مع طرح مقترحات جديدة لجذب الجماهير، المشروع من إشراف الدكتورة داليا السواح.



وقد أشادت لجنة التحكيم بالمشروعات الطلابية والمستوى المميز الذي قام بتقديمه أبناء جامعة حلوان.



وتضمن الحفل تقديم الأستاذ الدكتور ماجد نجم درع الجامعة إلى السادة الضيوف، وتقديم قسم الإعلام درع القسم إلى السادة الضيوف وقيادات الجامعة.



وفي ختام الحفل تم تقديم شهادات التقدير وقد حاز مشروع " بداية" على أفضل لوجو وفكرة، وفاز مشروع "كيميت" بأفضل مطبوعات وملف معلوماتي، بينما حصل مشروع "تاك توم" على أفضل تنظيم فعالية، وكان أفضل عرض تقديمي من نصيب مشروع "منقلة"، وأفضل إعلان تليفزيوني وتسجيل مسموع لمشروع عيش سنك، كما تم تقديم شهادات التقدير أيضًا إلى القائمين على تنظيم الحفل وإعداده وتقديمه.



