هكذا تظهر نجلاء بدر في فيلم" النهاردة يوم جميل"

وقالت نيفين شلبي مخرجة العمل في تصريحات صحفية " إنها تقدم مشكلة السمنة بشكل بعيد عن التنمر الذي تطرحه بعض الأعمال؛ لأنها تركز على تأثير السمنة السلبي على العلاقة بين الرجل والمرأة.



وتابعت نيفين شلبي: نجلاء بدر من أجمل الممثلات فهي تتمتع بخفة ظلل ومريحة بدرجة كبيرة، ولم تكن لها شروط حول مظهرها في العمل، وكل ما كانت حريصة عليه هو أن تجسد الدور بما يخدم البناء الدرامي للشخصية والفيلم، وكنت حريصة على اختيار كل شيء معها من لون المانكير وطول الظافر والإكسسوارات.



الجدير بالذكر يشارك في فيلم "النهاردة يوم جميل" العديد من الفنانين منهم باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر،اخراج نيفين شلبي

تظهر النجمة نجلاء بدر بشخصية جديدة ومختلفة في فيلم "النهاردة يوم جميل"، حيث تجسد دور سيدة لديها وزن زائد ويحدث لها مشاكل كثيرة مع زوجها، ويوجد مشاهد لا تضع مكياج تماما من أجل ضرورة درامية بالفيلم.