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هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية مفاداه: "ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟"، وجاءت الإجابة عليه كالتالي:

أكدت دار الإفتاء إن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها.

وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدار قطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ». 

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