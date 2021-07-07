هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية مفاداه: "ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟"، وجاءت الإجابة عليه كالتالي:





أكدت دار الإفتاء إن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها.



