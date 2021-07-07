بالصور.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر لدفع الأعمال

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال الإنشائية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمركز ومدينة شبين القناطر، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال شبكات الانحدار بمشروع صرف صحي نوى بطول 28 كم، بتكلفة 43 مليون جنيه، وجرى تنفيذ 2.5 كم، حيث وصلت نسبة التنفيذ 15%، كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ شبكة انحدار صرف صحي بقرية القشيش بتكلفة 100 مليون جنيه بطول 14 كيلومتر، وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء مدرسه القشيش الإعدادية المشتركة (توسع)، بتكلفة 4 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 47%، وتتكون من 5 فصول جديدة، وجرى صيانة المبنى القديم، وإنشاء ملعب لكرة القدم وفناء للمدرسة، وإنشاء مظلات وبرجولات للطلاب، ووصل عدد فصول المدرسة بالكامل إلى 15 فصل، وستساهم زيادة الفصول في خفض نسبة الكثافة بالفصول بشكل كبير.



كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسه الجعافرة الرسمية لغات (إنشاء جديد)، بتكلفة 7 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 75%، وتتكون من 14 فصل على مساحة 1430 م2، وجاري أعمال الدهانات الداخلية والخارجية للمدرسة وستخدم المدرسه ثلاث قرى مجاورة، وهي الحزانية، وكوم السمن، والجعافرة.



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال خطوط الصرف الصحي بالجعافرة بطول 11.6 كم ويخدم 12 الف نسمة بقرى الجعافرة والسلمانية وكوم السمن والشعار بتكلفة 510 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلى 15%.



واستكمل "الهجان"، جولته بتفقد إنشاء مدرسة العوام الثانوي بكفر طحا "إنشاء جديد" بتكلفة 12 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 88% وهي على مساحة 14 قيراط، ومكونة من أرضي وثلاث أدوار علوي، مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لخدمة أبناء تلك القرى.



وخلال الجولة تفقد المحافظ أيضا محطة معالجة الكوم الأحمر والتي يبلغ تكلفة إنشاؤها 134 مليون جنيه وتخدم المحطة قرى "الكوم الأحمر - نوى – الزهويين - نوب طحا - الحصافة - كفر الدير"، والمتوقع الانتهاء منها في أغسطس 2021 بطاقة 20 ألف م3يوم، والتي يتم إنشاؤها تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 70 %.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية الأحراز، حيث التقى المحافظ بمهندسي شركة الغاز والعمال وطالب بدفع الأعمال واستكمال باقي الوصلات المنزلية حيث وصلت نسبة الأعمال إلى 85%.



كما تفقد المحافظ أعمال توسع مدرسة أبو الوفا محمد الخنائي تعليم أساسي بقرية القلزم بتكلفة 4.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%، كما تفقد المحافظ أيضا مدرسة كفر سعد بحيري بطحوريا بتكلفة 4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، وتفقد أعمال إنشاء توسع مدرسة كفر الشيخة سالمة بتكلفة 5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%.



وخلال تفقد المحافظ لتلك المدارس وجه بدفع الأعمال والانتهاء من انشائها خلال شهرين وتسليمها لتدخل الخدمة من العام الدراسي الجديد العام المقبل، كما وجه المحافظ بالالتزام بتطبيق أعلى مقاييس الجودة في أعمال التشطيبات والدهانات والفرش المكتبي.



كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والذي يضم المركز التكنولچي والحملة الميكانيكية، وتبين أن الأعمال تجرى بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات.