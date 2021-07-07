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74 جنسية تستطيع الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيًا (رابط)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أضافت وزارة السياحة والآثار 28 جنسية جديدة إلى الـ 46 جنسية التي تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية،

ومن ناحيتها، أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إلى أن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور  عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة اليها منذ الأول من يوليو ٢٠٢٠م.

ولفتت شلبي إلى أن هذا التحديث سوف يُسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

وأوضحت أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونياً مدعمة ب 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولار أمريكي للسفرة الواحدة أو 60 دولار للمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها ٧ أيام.

وأضافت نائب الوزير لشئون السياحة أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط  التالي: اضغط هنا

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