محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى ٢٣٥ درجة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ليكون بحد أدنى ٢٣٥ درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بمدارس الخدمات أقل ٣٠ درجة من الحد الأدنى.



وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أن التنسيق سيتم تقسيمه إلي ٤ مراحل الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من ٢٨٠ درجة وحتى ٢٥٥ درجة ، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع ٢٥٤ درجة وحتى ٢٤٥ درجة والمرحلة الثالثة ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على ٢٤٤ درجة حتى ٢٣٥ درجة ، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم في المراحل الثلاثة السابقة.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم ان كل مرحلة ستستغرق ٣ أيام وسيتم إعلان مواعيد التقديم في الإدارات التعليمية التابعين لها ، مشيرا إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.



وشدد مدير المديرية على انه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة ( رسمي ) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .