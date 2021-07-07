تامر حسني يُحيي حفًلا غنائياً في الإمارات في عيد الأضحى

يستعد تامر حسني لاحياء حفلاً غنائياً كبيراً في الإمارات يوم 23 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.



ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلاله مجموعة من أشهر أغانيه منها: خليك فولاذى، عيش بشوقك، ناسينى ليه، كفاياك أعذار، 100 وش وحلم سنين، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي". .



وفي سياق آخر، يُعرض لتامر حسني حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا"، ويشاركه في بطولته ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وهو إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.