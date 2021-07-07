أغنية "يا سهرانين الليل" لهشام عباس تكسر حاجز النصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

حققت أغنية "يا سهرانين الليل" للفنان هشام عباس نجاحاً كبيراً، حيث تخطت عدد مشاهدتها نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "يا سهرانين الليل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيي، وتوزيع كريم عبد الوهاب.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "يا سهرانين الليل قلبي أنا مال.. طب قولولى أنا هعمل إيه.. ويلى أنا ويل حالي بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه.. ليل ياليل ياعين ده اللي الحياة ليل ياليل ياعين.. تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه.. ليل ياليل يا عين واللى بهواه ليل ياليل ياعين.. هياخدني ليه ومين لمس القمر بإيديه.. يا سهرانين الليل آه قلبى أنا مال.. طب قولولي أنا هعمل إيه".