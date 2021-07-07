النقل العام بالقاهرة تتسلم 30 أتوبيسا كهربائيا خلال العام المالي 2021–2022

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن استقبال خلال العام المالي 2021 – 2022، 30 أتوبيس يعمل بالكهرباء وذلك ضمن خطة تطوير الهيئة والتي تشمل تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى، كذلك تشغيل عدد كبير من الأتوبيسات بالغاز الطبيعى ضمن التعاقدات الأخيرة التي استلمتها الهيئة، بالإضافة إلى تشغيل الأتوبيس الكهربائى المصنع محليا.





وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيسات الكهربائية الجديدة المقرر أن تتسلمها الهيئة في الفترة القادمة تأتى ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى، وشركة صناعة وسائل النقل MCV، لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% بأيدى مصرية.



