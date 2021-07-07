Advertisements
النقل العام بالقاهرة تتسلم 30 أتوبيسا كهربائيا خلال العام المالي 2021–2022
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:31 ص
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن استقبال خلال العام المالي 2021 – 2022، 30 أتوبيس يعمل بالكهرباء وذلك ضمن خطة تطوير الهيئة والتي تشمل تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى، كذلك تشغيل عدد كبير من الأتوبيسات بالغاز الطبيعى ضمن التعاقدات الأخيرة التي استلمتها الهيئة، بالإضافة إلى تشغيل الأتوبيس الكهربائى المصنع محليا.
وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيسات الكهربائية الجديدة المقرر أن تتسلمها الهيئة في الفترة القادمة تأتى ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى، وشركة صناعة وسائل النقل MCV، لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% بأيدى مصرية.
وأضاف اللواء رزق على، أن الأوتوبيس الكهربائى الجديد الذى تتسلمه هيئة النقل العام، يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة والسرعة القصوى له تبلغ 70 كمساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل فى درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوى هذا الأوتوبيس على 49 مقعدا، كما أنه مريح للراكب وبه إمكانيات تكنولوجية مثل USB لشحن الهواتف وwifi لتوفير خدمات الإنترنت للركاب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements