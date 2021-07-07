مصر للطيران تسير 63 رحلة جوية اليوم

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير رحلاتها الجوية إلى 63 وجهة، على مدار اليوم الأربعاء، تنقل على متنهم ما يقرب من 6 آلاف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل 47 رحلة دولية إلي كل من (دبي، بغداد، كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، أبوجا، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة،نيروبي، أديس ابابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأبو سمبل، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكبا.



