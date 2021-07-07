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موعد مباراة إيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تأهل المنتخب الإيطالي الي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب اسبانيا بركلات الترجيح فى نصف النهائي.


ومن المقرر ان يواجه منتخب ايطاليا الفائز من مواجهة منتخب إنجلترا امام نظيره منتخب الدنمارك ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة الأوروبية.


ويواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب الدنمارك اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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