موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يواجه غدا الخميس نادي بيراميدز نظيره نادي الإنتاج الحربي فى مباراة مؤجلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ستاد الأهلي وي السلام الدولي فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اوت تايم سبورت على النايل سات الناقلة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









ويحتل بيراميدز المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 36 نقطة بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والاخير في جدول الدوري برصيد 18 نقطة.



