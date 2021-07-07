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عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجري الملاحي لقناة السويس

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات تستعرض الاستعدادات لمغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن" المجري الملاحي لقناة السويس بموجب الاتفاق مع هيئة القناة.

توصلت لجنة التفاوض المسؤولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات EVER GIVEN الي اتفاق بشأن تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وبعد مرور 107 أيام على الأزمة، من المقرر مغادرة السفينة Evergiven قناة السويس اليوم الأربعاء عقب احتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة بحضور رئيس هيئة قناة السويس، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين.

وكانت هيئة قناة السويس قد دفعت بإمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 10 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

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